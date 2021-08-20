Северный альянс контрнаступает: бойцы отвоевали первую провинцию у Талибана (фото) (обновлено)

Район Чарикан имеет стратегически важное значение из-за своего расположения. Он объединяет крупнейший город севера Афганистана с другими городами через туннель.

Панджшерские повстанцы после сбора сил и средств начали первую операцию против боевиков Талибана. Им удалось захватить важную провинцию Чарикан. Об этом сообщает индийское издание Opindia.

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Как пишут в издании, силы сопротивления Северного альянса во главе с вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом, который провозгласил себя в.о. президента, начали военную операцию против Талибана. Бои велись на окраинах долины Панджшер.

В результате столкновений им удалось захватить Чарикан. Район имеет стратегически важное значения благодаря своему расположению. Он соединяет крупнейший город на севере Афганистана Мазар-и-Шариф через туннель.

[ + – ] Оранжевым цветом выделены районы, контролирующие Панджшерские бойцы, а зеленым - талибами

Сообщается, что в планах у Ахмада Масуда и командиров Абдулы Рашида Достума с ата Мухаммедом Нур Ата Нуром взять под контроль весь исторический регион Панджшер.

[ + – ] Карта контроля территории Афганистана Северным альянсом в 2001 году Фото: Википедия

Количество бойцов, которые откликнулись на призыв Мосула объединиться для противостояния Талибану, составляет от 10 до 16 тысяч человек. Также у повстанцев есть как минимум два вертолета — Ми-17 и UH-60 Black Hawk.

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Как сообщает RepublicWorld, силы Северного Альянса захватили у талибов новые территории: Пули-Хесар, Бану (Андараб) и Дех Салах в провинции Баглам к северу от Кабула.

Напомним, 16 августа Ахмад Масуд призвал всех присоединяться к нему для борьбы с талибами. Он заявил, что они будут сражаться за Европу и весь регион, а также за ценности, за которые боролись 20 лет.

19 августа стало известно, что в Панджшер стали прибывать афганские спецназовцы, которых тренировал британский SAS.