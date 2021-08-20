Северный альянс контрнаступает: бойцы отвоевали первую провинцию у Талибана (фото) (обновлено)
Район Чарикан имеет стратегически важное значение из-за своего расположения. Он объединяет крупнейший город севера Афганистана с другими городами через туннель.
Панджшерские повстанцы после сбора сил и средств начали первую операцию против боевиков Талибана. Им удалось захватить важную провинцию Чарикан. Об этом сообщает индийское издание Opindia.
Как пишут в издании, силы сопротивления Северного альянса во главе с вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом, который провозгласил себя в.о. президента, начали военную операцию против Талибана. Бои велись на окраинах долины Панджшер.
В результате столкновений им удалось захватить Чарикан. Район имеет стратегически важное значения благодаря своему расположению. Он соединяет крупнейший город на севере Афганистана Мазар-и-Шариф через туннель.
Сообщается, что в планах у Ахмада Масуда и командиров Абдулы Рашида Достума с ата Мухаммедом Нур Ата Нуром взять под контроль весь исторический регион Панджшер.
Количество бойцов, которые откликнулись на призыв Мосула объединиться для противостояния Талибану, составляет от 10 до 16 тысяч человек. Также у повстанцев есть как минимум два вертолета — Ми-17 и UH-60 Black Hawk.
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Как сообщает RepublicWorld, силы Северного Альянса захватили у талибов новые территории: Пули-Хесар, Бану (Андараб) и Дех Салах в провинции Баглам к северу от Кабула.
Напомним, 16 августа Ахмад Масуд призвал всех присоединяться к нему для борьбы с талибами. Он заявил, что они будут сражаться за Европу и весь регион, а также за ценности, за которые боролись 20 лет.
19 августа стало известно, что в Панджшер стали прибывать афганские спецназовцы, которых тренировал британский SAS.