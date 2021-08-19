"До последней капли крови": афганский спецназ прибыл в Панджшер для борьбы с талибами (фото)

Спецназовцев, как пишут в СМИ, тренировали спецподразделения британского SAS.

Единственная неподконтрольная провинция талибам Панджшер продолжает сопротивление по призыву сына Панджшерского льва Ахмада Мосуда. Об этом сообщают источники британского издания The Sun.

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В 128 километрах от столицы афганские спецназовцы и военные продолжают прибывать в долину для сопротивления Талибану под флагами Северного альянса. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя полноправным лидером страны и находится там же.

"Это не обычное сопротивление. Это сопротивление тысяч обученных сил, которые знают каждый дюйм земли и которые имеют отличный опыт борьбы с террористами за последние 20 лет. Я не собираюсь умирать, прежде чем уничтожу Талибан. Мы будем сражаться до последней пули", — заявил изданию один из источников.

Также сообщается, что афганский спецназ обучался у британских спецподразделений SAS.

Фото: AP Photo

Движение "Северный альянс" официально существует с 2001 года, его возглавляет 32-летний сын его бывшего лидера Масуда, который носит его имя.

Напомним, 16 августа Ахмад Масуд призвал всех присоединяться к нему для борьбы с талибами. Он заявил, что они будут сражаться за Европу и весь регион, а также за ценности, за которые боролись 20 лет.