"До останньої краплі крові": афганський спецназ прибув у Панджшер для боротьби з талібами (фото)
Спецназівців, як пишуть у ЗМІ, тренували спецпідрозділу британського SAS.
Єдина непідконтрольна провінція талібам Панджшер продовжує опір за призовом сина Панджшерського лева Ахмада Мосуда. Про це повідомляють джерела британського видання The Sun.
За 128 кілометрів від столиці афганські спецназівці і військові продовжують прибувати в долину для опору Талібану під прапорами Північного альянсу. Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе повноправним лідером країни і перебуває там же.
"Це не звичайний опір. Це опір тисяч навчених сил, які знають кожен дюйм землі і які мають відмінний досвід боротьби з терористами за останні 20 років. Я не збираюся вмирати, перш ніж знищу Талібан. Ми будемо битися до останньої кулі", — заявило виданню одне з джерел.
Також повідомляється, що афганський спецназ навчався у британських спецпідрозділів SAS.
Рух "Північний альянс" офіційно існує з 2001 року, його очолює 32-річний син його колишнього лідера Масуда, який носить його ім'я.
Нагадаємо, 16 серпня Ахмад Масуд закликав усіх приєднуватися до нього для боротьби з талібами. Він заявив, що вони будуть битися за Європу і весь регіон, а також за цінності, за які боролися 20 років.