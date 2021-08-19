"До останньої краплі крові": афганський спецназ прибув у Панджшер для боротьби з талібами (фото)

Спецназівців, як пишуть у ЗМІ, тренували спецпідрозділу британського SAS.

Єдина непідконтрольна провінція талібам Панджшер продовжує опір за призовом сина Панджшерського лева Ахмада Мосуда. Про це повідомляють джерела британського видання The Sun.

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За 128 кілометрів від столиці афганські спецназівці і військові продовжують прибувати в долину для опору Талібану під прапорами Північного альянсу. Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе повноправним лідером країни і перебуває там же.

"Це не звичайний опір. Це опір тисяч навчених сил, які знають кожен дюйм землі і які мають відмінний досвід боротьби з терористами за останні 20 років. Я не збираюся вмирати, перш ніж знищу Талібан. Ми будемо битися до останньої кулі", — заявило виданню одне з джерел.

Також повідомляється, що афганський спецназ навчався у британських спецпідрозділів SAS.

Фото: AP Photo

Рух "Північний альянс" офіційно існує з 2001 року, його очолює 32-річний син його колишнього лідера Масуда, який носить його ім'я.

Нагадаємо, 16 серпня Ахмад Масуд закликав усіх приєднуватися до нього для боротьби з талібами. Він заявив, що вони будуть битися за Європу і весь регіон, а також за цінності, за які боролися 20 років.