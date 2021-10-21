Знайшли інженерів і деталі. Таліби ремонтують кинуту американську авіацію (відео)

Місцеві майстри, які ще кілька місяців тому воювали проти талібів, нині перейшли на їхній бік щоб створити Військово-повітряні сили Афганістану.

Талібани почали відновлювати авіатехніку Сполучених штатів, яка була кинута і демілітаризована. Про це повідомляється з репортажу Al Jazeera.

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Журналістам вдалося побувати всередині ангарів, де група інженерів і фахівців займається відновленням військової техніки. Повідомляється, що таліби найняли команду інженерів та авіаекспертів, які й ремонтують техніку.

Устаткування з вертольотів і літаків розкидане по території всього аеродрому. Інженери стверджують, що їм вдалося відновити вже десятки літаків. Один із пілотів ВПС талібів — колишній військовий сил безпеки Афганістану Фарід Ахмад.

"Коли таліби увійшли в Кабул, першою гарантією, яку вони дали, була загальна амністія. Я впевнений, що вони будуть дотримуватися своїх слів. Якби ми всі поїхали, хто б повернув до життя цей аеродром? Для мене не має значення, хто керує країною, наш обов'язок — захищати кордони і захищати активи та ресурси Афганістану", — розповідає про свої мотиви Ахмад.

Аналітики стверджують, що в талібів може бути арсенал озброєння, який можна порівняти з арсеналом держав Центральної Азії. Однак у більш далекій перспективі підтримувати ту ж авіацію буде складно через відсутність можливості проводити більш високорівневе обслуговування.

Нагадаємо, 2 вересня талібани заявили, що вони почуваються зрадженими через стан залишеної американської техніки. Таліби очікували, що американці залишать всю техніку цілою та неушкодженою, а за фактом її "демілітаризували".

Після виведення американських військ з Афганістану таліби отримали доступ до низки вертольотів по типу СH-46 і літаки Super Tucano.