"Почуваємося зрадженими": таліби озлоблені станом американської техніки (відео)

Більша частина техніки, яка залишилася в аеропорту Кабула виведена з ладу, а таліби вважають, що вона належить їм, тому мала б бути цілою.

Бійці Талібану очікували, що американці залишать всю техніку в цілості й схоронності, але по факту перед вильотом із Кабула вони "демілітаризували" 73 літаки. Про це повідомляє Al Jazeera.

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За словами репортера, таліби відчувають злість та обурення через те, в якому стані знаходиться техніка. Вона фактично непридатна до використання.

"Вони (таліби, — Фокус) розчаровані, вони злі, вони почуваються зрадженими, тому що все обладнання зламане й не підлягає ремонту. Коли я сказала їм: "Як ви думаєте, чому американці повинні були залишити все в робочому стані?". Вони сказали, що вважають, що це їхнє національне надбання, і тепер ми є урядом, і це могло б нам дуже знадобитися", — розповідає журналіст.

У США заявляли, що перед виведенням військових вони демілітаризували техніку. З аеропорту евакуювали 108 вертольотів і 59 літаків. Частина з них була передана в Узбекистан, щоб вони не потрапили в руки талібам.

[ + – ] Ангар з американськими вертольотами

Велика частина техніки потребує ремонту, у них розірвана проводка, вибиті вікна, пробиті колеса або ж поламані лопаті. Невідомо, яка частина техніки із 48 надісланих одиниць взагалі здатна злітати.

Повідомляється, що таліби почали вишукувати колишніх пілотів ВПС, яких навчали американці. Без них пілотувати американською технікою буде практично неможливо.

Нагадаємо, після виходу американських військ, Таліби в ангарах знайшли цілий пул літаків і вертольотів американського виробництва.

Раніше Трамп-молодший заявив, що США залишили талібам зброї на 85 млрд доларів, зокрема 55 літаків, 109 гелікоптерів і понад 16 тисяч приладів нічного бачення.