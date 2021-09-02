"Чувствуем себя преданными": талибы озлоблены состоянием американской техники (видео)

Большая часть техники, которая осталась в аэропорту Кабула выведена из строя. Талибы считают, что она принадлежит им, поэтому должна была остаться целой.

Бойцы талибана ожидали, что американцы оставят всю технику в целости и сохранности, но по факту перед вылетом из Кабула они "демилитаризовали" 73 самолета. Об этом сообщает Al Jazeera.

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По словам репортера, талибы чувствую злость и негодование из-за того, в каком состоянии находится техника. Она фактически непригодна к использованию.

"Они (талибы, — Фокус) разочарованы, они злы, они чувствуют себя преданными, потому что все оборудование сломано и не подлежит ремонту. Когда я сказала им: "Как вы думаете, почему американцы должны были оставить все в рабочем состоянии?". Они сказали, что считают, что это их национальное достояние, и теперь мы являемся правительством, и это могло бы нам очень пригодится", — рассказывает журналист.

В США заявляли, что перед выводом военных они демитализировали технику. Из аэропорта эвакуировали 108 вертолетов и 59 самолетов. Часть из них были переданы в Узбекистан, чтобы они не попали в руки талибам.

[ + – ] Ангар с американскими вертолетами

Большая часть техники требует ремонта, у них разорвана проводка, выбиты окна, пробиты колеса или же поломаны лопасти. Неизвестно, какая часть техники из 48 оставленных единиц вообще способна взлетать.

Сообщается, что талибы начали выискивать бывших пилотов ВВС, которых обучали американцы. Без них пилотировать американской техникой будет практически невозможно.

Напомним, после выхода американских войск, Талибы в ангарах нашли целый пул самолетов и вертолетов американского производства.

Ранее Трамп-младший заявил, что США оставили талибам оружия на 85 млрд долларов, в том числе 55 самолетов, 109 вертолетов и более 16 тысяч приборов ночного видения.