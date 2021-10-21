Нашли инженеров и детали. Талибы ремонтируют брошенную американскую авиацию (видео)

Местные мастера, которые еще пару месяцев назад воевали против талибов, ныне перешли на их сторону дабы создать Военно-воздушные силы Афганистана.

Талибаны начали восстанавливать авиатехнику Соединенных штатов, которая была брошена и демилитаризирована. Об этом сообщается из репортажа Al Jazeera.

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Журналистам удалось побывать внутри ангаров, где группа инженеров и специалистов занимается восстановлением военной техники. Сообщается, что талибы наняли команду инженеров и авиаэкспертов, которые и ремонтируют технику.

Оборудование с вертолетов и самолетов разбросано по территории всего аэродрома. Инженеры утверждают, что им удалось восстановить уже десятки самолетов. Один из пилотов ВВС талибов — бывший военный сил безопасности Афганистана Фарид Ахмад.

"Когда талибы вошли в Кабул, первой гарантией, которую они дали, была всеобщая амнистия. Я уверен, что они будут придерживаться своих слов. Если бы мы все уехали, кто бы вернул к жизни этот аэродром? Для меня не имеет значения, кто управляет страной, наша обязанность — защищать границы и защищать активы и ресурсы Афганистана ", — рассказывает о своих мотивах Ахмад.

Аналитики утверждают, что у талибов может быть арсенал вооружения, сопоставимый с арсеналом государств Центральной Азии. Однако в более далекой перспективе поддерживать ту же авиацию будет сложно из-за отсутствия возможности проводить более высокоуровневое обслуживание.

Напомним, 2 сентября талибаны заявили, что они чувствуют себя преданными из-за состояния оставленной американской техники. Талибы ожидали, что американцы оставят всю технику в целости и сохранности, а по факту ее "демилитаризовали".

После вывода американских войск из Афганистана талибы получили доступ к целому ряду вертолетов по типу СH-46 и самолеты Super Tucano.