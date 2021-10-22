Так и не отправили заказчику. На "Мотор Сич" простаивает Ми-17 для Афганистана (фото)
Украинские предприятия должны были отремонтировать два борта. Один из них успели отправить до захвата страны талибами, а судьба второго остается под вопросом.
На территории завода "Мотор Сич" в Запорожье находится многоцелевой вертолет Ми-17, который принадлежит ВВС Афганистана. Об этом сообщает Милитарный.
Борт прибыл на украинское предприятие 15 июля 2021 года для проведения восстановительных работ. Контракт был подписан при участии "Укрспецэкспорта" и Агентство поддержки и закупок НАТО.
Ремонтно-восстановительные работы были выполнены "Конотопским авиаремонтым заводом "Авиакон" и "Мотор Сич" для Афганистана. После прихода к власти талибов, борт не отправили заказчику. Дальнейшая судьба воздушного судна остается неизвестной.
При этом контракт предусматривал ремонт двух вертолетов, один из них успели передать. Он попал в руки Панджшерским повстанцам. Однако на данный момент, где он находится также неизвестно. Среди трофейной техники талибов он не был замечен.
Основная версия, как пишут в издании, на Ми-17 сбежали в Таджикистан бывшие члены афганского правительства.
Напомним, талибам удалось найти инженеров и детали к брошенной американской авиации. Местные мастера проводят ремонт самолетов и вертолетов, чтобы создать Военно-воздушные силы. После вывода американских войск из Афганистана талибы получили доступ к целому ряду вертолетов по типу СH-46 и самолеты Super Tucano.