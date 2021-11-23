Гелікоптери, Stinger, Javelin: у США обговорюють додаткові поставки озброєння Україні, — CNN

В адміністрації Байдена, як пишуть журналісти, роблять усе, щоб не бути зненацька захопленими воєнною операцією РФ, як це було з Обамою у 2014 році. Тому зараз обговорюють постачання зброї та новий пакет санкцій.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає питання відправлення військових радників, обладнання й озброєння в Україну через нарощування військ РФ біля кордонів. Про це повідомляє CNN, посилаючись на численні джерела, обізнані з цими процесами.

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Повідомляється, що через імовірну воєнну операцію Росії в січні-лютому 2022 року проти України в США почали готувати новий пакет допомоги. Зокрема, йдеться про протитанкові ракети, ПТРК Javelin, а також міномети. Також в Україну можуть надіслати військових радників.

Розглядається питання постачання комплексів Stinger. Також в адміністрації розглядають питання постачання в Україну гелікоптерів Мі-17 (це експортний варіант вертольота Мі-8 — Фокус), які були закуплені для Афганістану. Пентагон зараз обмірковує, що робити з обладнанням, яке закуповувалося для Афганістану. Тому один із варіантів — це поставити його українській стороні.

Stinger — це переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря", призначений для знищення літаків і вертольотів, що низько летять. Прийнята на озброєння США в 1981 році. Максимальна прицільна дальність 200–4500 метрів. Маса ПЗРК складає 14,3 кг.

Інші джерела видання висловлюють стурбованість тим, що постачання Stinger може бути розцінене Кремлем як серйозна ескалація конфлікту. Чиновники також розглядають питання додаткових жорстких санкцій, які обговорюються з союзниками на Заході.

Як пишуть у виданні, цього разу в США ставляться серйозніше до можливості вторгнення РФ до України. Вони сповнені рішучості не бути захопленими зненацька воєнною операцією Кремля, як це було з адміністрацією Барака Обами у 2014 році, коли був анексований Крим.

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що РФ планує напасти на Україну в січні-лютому 2022 року. Перед цим планується низка психологічних операцій, які підірвуть здатність України до захисту. Після цього можуть наслідувати авіаудари, атака артилерії та бронетанкових з'єднань. За інформацією Bloomberg, РФ уже призвала десятки тисяч резервістів безпеки на окупованих територіях.

При цьому в Раді федерації РФ відкинули можливість нападу на Україну, заявивши, що вони "ніколи не використовували свої Збройні сили для захоплення чужої території".