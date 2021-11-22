У Радфеді РФ заперечили можливість використання російських військ проти України

Віцеспікер Костянтин Косачов при цьому стверджує, що держава-агресор ніколи не використовувала свої Збройні сили для захоплення чужої території.

Віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов запевнив, що Збройні сили Росії не будуть задіяні проти України. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Росія 24", повідомляє агентство "РІА Новини".

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Російський сенатор заявив, що РФ "жодного разу в історії міжнародних відносин" не робила збройної агресії проти інших країн.

"Ні у випадку з Грузією, ні у випадку з Кримом, ні у випадку з південним сходом України. (Росія) не використовувала своїх Збройних сил, щоб захопити чужу територію", — сказав Косачов.

Російську окупацію грузинської Абхазії та Південної Осетії він назвав "операцією з примусу до миру". Також політик заявив, що "на південному сході України російські Збройні сили в принципі не використовувалися і, зрозуміло, ніколи не використовуватимуться".

За словами Косачова, країни Заходу "нагнітають ситуацію" навколо України, щоб "прив'язати" країну до себе та змусити її "продовжувати тікати в сторони Заходу, у бік НАТО". Інша мета, яку, на думку віцеспікера Радфеду, переслідують опоненти РФ, полягає в тому, щоб відштовхнути від Росії всіх її сусідів, "підтримуючи на плаву тезу про російську агресивність".

При цьому російський чиновник сказав, що українська влада, "на тлі внутрішніх проблем, що наростають до зими", може піти на "небезпечну військову авантюру", щоб "втягнути Росію у "внутрішньоукраїнський" конфлікт" і "позбутися" тимчасово окупованих РФ територій Донбасу.

Нагадаємо, нещодавно агентство Bloomberg повідомило про заклик десятків тисяч резервістів у Росії для підготовки повномасштабного вторгнення в Україну. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ планує скоїти напад на Україну в січні-лютому 2022 року.

У Кремлі назвали заяви про вихідне від РФ прикриття для "провокацій" з боку України, і пообіцяли "найсерйозніші наслідки" в разі їх реалізації.