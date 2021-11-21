"Жахливе видовище". Кремль відреагував на інформацію про майбутнє вторгнення в Україну

У Кремлі вважають, що поява інформації про підготовку Москвою військової операції є приводом прикрити "провокації" по відношенню до РФ.

Росія припускає, що Україна зробить "спроби провокацій" для виправдання заяв країн Заходу щодо військового вторгнення РФ. Про це в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає агентство ТАРС.

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У відповідь на припущення журналіста щодо зв'язку заяв про загрозу вторгнення та можливі "провокації" з боку України представник Кремля заявив: "Цього не можна виключати".

Пєсков назвав інформацію про підготовку військової операції проти України "істерикою", яка "нагнітається штучно". Також він зазначив, що США "пригнали свої збройні сили через океан " до Чорноморського регіону, проте саме ця країна звинувачує Росію "в якійсь незвичайній військовій активності на нашій території".

Прес-секретар президента Росії також заявив, що Україна домагається "чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми", яка може вилитися в "біду для самих себе і для всіх у Європі", причому ці спроби, на його думку, роблять Києв під прикриттям "тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО у Чорному морі, американських, британських солдатів у регіоні", яких стає "дедалі більше".

"Це, звичайно, жахливе видовище. Тому що це спричинить найсерйозніші наслідки", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявили, що черговий етап ескалації з боку РФ припаде на зиму цього року і може розпочатися вже у грудні. Аналогічні дані українській стороні раніше надала західна розвідка. Телеканал CBS із посиланням на джерела в американському уряді повідомив, що ймовірність російського вторгнення в Україну зростає в міру настання холодів.

Як стверджує видання New York Times, розвідка США попередила Євросоюз, що для запобігання вторгнення Росії в Україну залишається мало часу і у зв'язку з цим необхідно якнайшвидше розробити черговий пакет санкцій та військових заходів проти держави-агресора.

Тим часом у Кремлі заявили, що РФ не становить загрози для жодної країни, незважаючи на вже 114 тисяч російських військовослужбовців, сконцентрованих поряд з українським кордоном.