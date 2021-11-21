"Душераздирающее зрелище". Кремль отреагировал на информацию о грядущем вторжении в Украину

В Кремле считают, что появление информации о подготовке Москвой военной операции является поводом прикрыть "провокации" в отношении РФ.

Россия допускает, что Украина предпримет "попытки провокаций" для оправдания заявлений стран Запада касательно готовящегося военного вторжения РФ. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.

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В ответ на предположение журналиста касательно связи заявлений об угрозе вторжения и возможных "провокаций" со стороны Украины представитель Кремля заявил: "Этого нельзя исключать".

Песков назвал информацию о подготовке военной операции против Украины "истерикой", которая "нагнетается искусственно". Также он указал на то, что США "пригнали свои вооруженные силы из-за океана" в Черноморский регион, однако именно эта страна обвиняет Россию "в какой-то необычной военной активности на нашей территории".

Пресс-секретарь президента России также заявил, что Украина добивается "очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы", которая может вылиться в "беду для самих себя и для всех в Европе", причем эти попытки, по его мнению, предпринимаются Киевом под прикрытием "тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе", которых становится "все больше и больше".

"Это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые-самые серьезные последствия", — сказал Песков.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что очередной этап эскалации со стороны РФ придется на зиму этого года и может начаться уже в декабре. Аналогичные данные украинской стороне ранее предоставила западная разведка. Телеканал CBS со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил, что вероятность российского вторжения в Украину возрастает по мере наступления холодов.

Как утверждает издание New York Times, разведка США предупредила Евросоюз, что для предотвращения вторжения России в Украину остается мало времени и в связи с этим необходимо как можно скорее разработать очередной пакет санкций и военных мер в отношении государства-агрессора.

Тем временем в Кремле заявили, что РФ не представляет угрозы ни для какой страны, несмотря на уже 114 тысяч российских военнослужащих, сконцентрированных рядом с украинской границей.