Разведка США предупредила о скором вторжении России в Украину, - NYT

Военное вторжение РФ в Украину разведчики объяснили желанием Москвы создать сухопутный коридор, который свяжет временно оккупированные территории Донбасса с Крымом.

Разведчики из США предупредили союзников в Европе о небольшом промежутке времени, чтобы остановить военное вторжение России в Украину. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

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Собеседники издания уверены, что в Россия пока не приняли решение о дальнейших действиях военных на границе с Украиной. Тем не менее, разведчики серьезно относятся к угрозе вторжения и говорят, что "это не блеф".

США толкают страны ЕС к разработке пакета экономических и военных мер, чтобы сдержать Москву. Это доказывает визит в Брюссель главы Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе. Она предупреждала послов НАТО о возможном военном вторжении России в Украину.

[ + – ] Учения российских военных Фото: РИА Новости

Источники The New York Times подчеркнули, что США делятся разведывательными данными с Украиной. В эту пятницу начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли обсудил с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным активность России.

По словам представителей США, власти РФ недовольны мирным урегулированием конфликта на Донбассе, который Франция и Германия запустили в 2014 году после аннексии Крыма. Некоторые экс-чиновники из США предполагают возможность Москвы создать сухопутный коридор между временно оккупированными территориями Донбасса и Крымом.

Работники разведок США и Великобритании говорят о вероятном начале боевых действий, поскольку президент России Владимир Путин хочет привести к власти в Киеве лояльных ему людей.

Как отреагировал Киев?

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в реальность российского вторжения. В интервью "Голосу Америки" он сказал о высоком уровне подготовки ВСУ, особенно сухопутных войск.

"Я имел честь с главнокомандующим Залужным четыре дня провести в зоне ООС, общаться с командирами, солдатами, быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное , люди умеют защищать страну", – отметил он.

Резников напомнил о более 400 тыс. ветеранов, которые прошли через фронт.

"Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь и как проливать кровь врага тоже знают и умеют это делать", – сказал министр.

По словам украинского министра, в Киеве ждут реальную поддержку США перед угрозой России. Возле границ Украины наблюдаются признаки эскалации конфликта, но украинские военные не паникуют, так как за годы войны на Донбассе привыкли к постоянным угрозам, резюмировал Резников.

Сколько рас уже предупреждали?

Западные СМИ не первый раз публикуют предупреждения о высокой вероятности вторжения РФ в Украину. Источники агентства Bloomberg 11 ноября говорили, что это может произойти по причине разгара напряженности между Москвой и странами Запада из-за нелегальных мигрантов и поставок энергоносителей. В Кремле назвали такое предположение "пустым нагнетанием".

До этого Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes писало о переброске российских танков Т-80У и самоходной артиллерии в Брянскую и Курскую области рядом с украинской границей.

Телеканал CNN рассказывал об обеспокоенности администрации президента США Джо Байдена эскалацией конфликта на Донбассе. Собеседники канала говорили, что из-за этого директор ЦРУ Уильям Бернс передавал послание Кремлю и говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первой об увеличении военной мощи РФ на границе с Украиной написала американская газета The Washington Post. Директор программы исследований России в аналитической группе CNA Майкл Кофман сообщал журналистам, что перемещения российских войск проходили не в рамках военных учений.