Розвідка США попередила про швидке вторгнення Росії в Україну, — NYT

Військове вторгнення РФ в Україну розвідники пояснили бажанням Москви створити сухопутний коридор, який з'єднає тимчасово окуповані території Донбасу з Кримом.

Розвідники США попередили союзників у Європі про невеликий проміжок часу для зупинення військового вторгнення Росії в Україну. Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на інформовані джерела.

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Співрозмовники видання впевнені, що в Росії поки що не ухвалили рішення про подальші дії військових на кордоні з Україною. Тим не менш, розвідники серйозно ставляться до загрози вторгнення та кажуть, що "це не блеф".

США штовхають країни ЄС до розробки пакету економічних та військових заходів, аби стримати Москву. Це доводить візит до Брюсселя глави Національної розвідки США Евріл Хейнс цього тижня. Вона попереджала послів НАТО про можливе військове вторгнення Росії до України.

[ + – ] Вчення російських військових Фото: РИА Новости

Джерела The New York Times наголосили, що США діляться розвідувальними даними з Україною. Цієї п'ятниці начальник Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним активність Росії.

За словами представників США, влада РФ незадоволена мирним врегулюванням конфлікту на Донбасі, який Франція та Німеччина запустили у 2014 році після анексії Криму. Деякі екс-чиновники із США припускають можливість Москви створити сухопутний коридор між тимчасово окупованими територіями Донбасу та Кримом.

Працівники розвідок США та Великобританії говорять про ймовірний початок бойових дій, оскільки президент Росії Володимир Путін хоче привести до влади у Києві лояльних йому людей.

Як відреагував Київ?

Міністр оборони України Олексій Резніков не вірить у реальність російського вторгнення. В інтерв'ю "Голосу Америки" він сказав про високий рівень підготовки ЗСУ, особливо сухопутних військ.

"Я мав честь із головнокомандувачем Залужним чотири дні провести в зоні ООС, спілкуватися з командирами, солдатами, бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений, люди вміють захищати країну", — зазначив він.

Рєзніков нагадав про понад 400 тис. ветеранів, які пройшли через фронт.

"Тому такого легкого проходу, як це було у 2014 році, не буде. Сьогодні люди знають, що таке пролита кров і як проливати кров ворога теж знають та вміють це робити", – сказав міністр.

За словами українського міністра, у Києві чекають на реальну підтримку США перед загрозою Росії. Біля кордонів України спостерігаються ознаки ескалації конфлікту, але українські військові не панікують, оскільки за роки війни на Донбасі звикли до постійних загроз, резюмував Резніков.

Скільки разів вже попереджали?

Західні ЗМІ не вперше публікують попередження про високу ймовірність вторгнення РФ до України. Джерела агентства Bloomberg 11 листопада говорили, що це може статися завдяку розпалу напруженості між Москвою та країнами Заходу через нелегальних мігрантів та постачання енергоносіїв. У Кремлі назвали це припущення "порожнім нагнітанням ".

До цього Bloomberg з посиланням на дані військово-розвідувальної компанії Janes писало про перекидання російських танків Т-80У та самохідну артилерію у Брянську та Курську області поряд з українським кордоном.

Телеканал CNN розповідав про стурбованість адміністрації президента США Джо Байдена ескалацією конфлікту на Донбасі. Співрозмовники каналу говорили, що через це директор ЦРУ Вільям Бернс передавав послання Кремлю і розмовляв телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Першою про збільшення військової сили РФ на кордоні з Україною написала американська газета The Washington Post. Директор програми досліджень Росії в аналітичній групі CNA Майкл Кофман повідомляв журналістам, що переміщення російських військ проходило не в рамках військових навчань.