Начало декабря: в Минобороны назвали дату возможной операции РФ против Украины (видео)

По словам замминистра обороны Анны Маляр, у ведомства нет разногласий с западными партнерами по поводу даты начала нового кризиса — это зима нынешнего года.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила о том, что Россия может начать очередной виток кризиса в начале зимы. Об этом она сообщила в эфире "Свободы Слова".

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По словам Маляр, Украина не имеет разногласий с западными партерами по поводу скопления или передвижения российских войск у границ Украины. Есть разногласия в интерпретации цифр и прогнозов. Вместе с тем есть опасность нового кризиса в начале декабря.

"У нас нет разногласий со странами-партнерами и разведками, с которыми мы обмениваемся информацией. По количеству, по интенсивности, по движению российских войск нет разногласий. Мы по-разному прогнозируем, но сегодня все прогнозы совпадают. Приблизительное время кризиса называют зиму этого года. Начиная с декабря", — заявила Маляр.

Отметим, по информации Минобороны Украины, у границ и на оккупированных территориях сконцентрировано около 90 тысяч российских военных. К декабрю-январю группировка разрастется еще больше. При этом по информации СМИ, Великобритания готова выслать 600 спецназовцев в Украину на фоне опасения Мi6 об угрозе Кремля.

Напомним, в ЕС заявили, что они не окажут военную помощь в случае обострение ситуации у границ Украины. Ранее в польском издании писали, что Россия может выбрать Мариуполь в качестве следующей цели для атаки.