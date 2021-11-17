Початок грудня: у Міноборони назвали дату можливої операції РФ проти України (відео)

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, відомство не має розбіжностей із західними партнерами щодо дати початку нової кризи — це зима нинішнього року.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що Росія може розпочати черговий виток кризи на початку зими. Про це вона повідомила в ефірі "Свободи Слова".

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За словами Маляр, Україна не має розбіжностей із західними партерами щодо скупчення чи пересування російських військ біля кордонів України. Є розбіжності в інтерпретації цифр і прогнозів. Водночас є небезпека нової кризи на початку грудня.

"У нас немає розбіжностей з країнами-партнерами та розвідками, з якими ми обмінюємося інформацією. За кількістю, інтенсивністю, рухом російських військ немає розбіжностей. Ми по-різному прогнозуємо, але сьогодні всі прогнози збігаються. Приблизний час кризи називають зиму цього року. Починаючи з грудня", — заявила Маляр.

Зазначимо, за інформацією Міноборони України, біля кордонів та на окупованих територіях сконцентровано майже 90 тисяч російських військових. До грудня-січня угруповання розростеться ще більше. При цьому, за інформацією ЗМІ, Великобританія готова вислати 600 спецназівців в Україну на тлі побоювання Мі6 про загрозу Кремлю.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що вони не нададуть військової допомоги у разі загострення ситуації біля кордонів України. Раніше в польському виданні писали, що Росія може вибрати Маріуполь як наступну ціль для атаки.