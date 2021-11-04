В Минобороны предупредили об увеличении числа российских войск на границе с Украиной

По данным разведки, Москва в декабре-январе увеличит свою военную группировку, а на сегодняшний день РФ сконцентрировала на оккупированных территориях и на границе около 90 тысяч военнослужащих.

Россия не планирует отказываться от агрессивной политики в отношении Украины и зимой планирует увеличить свой военный контингент на границе с нашей страной. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила замглавы Минобороны Анна Маляр.

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На сегодняшний день на оккупированных территориях и на границе с Украиной сконцентрировано около 90 тысяч российских военных.

Анна Маляр, ссылаясь на данные разведки, предупредила, что в декабре-январе Россия увеличит свой военный контингент на границе с Украиной.

Однако, как уверяет замминистра, украинская разведка контролирует нынешнюю передислокацию российских войск.

"Риск эскалации существует, поскольку мы находится в состоянии войны. Разведка отслеживает движение вражеских сил. В течение второго полугодия 2021 года вооруженные силы России проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений. И движение (российских войск — ред.) это связано с тем, что определенное время вооружение и техника хранились в определенном месте. Поэтому украинцам не следует волноваться — ситуация под контролем", — заверила замглавы Министерства обороны.

Ранее американское издание Washington Post опубликовало статью, в котором сообщило о стягивании войск РФ к границе с Украиной. По данным журналистов, передислокация российских военных подразделений вызывает беспокойство среди некоторых чиновников США и ЕС.

Экс-замначальника Генштаба ВСУ, комментируя статью WP, предупредил, что россиян ждет "кровавая баня" в случае полноценного вторжения в Украину. По словам Игоря Романенко, украинцы должны быть готовы к возможному объявлению военного положения, поскольку Владимир Путин до сих пор не решил вопрос относительно полномасштабных боевых действий против Украины.