"Ждет кровавая баня", - экс-замначальника Генштаба ВСУ Романенко о введении войск РФ в Украину

Украине нужно быть готовой к объявлению военного положению, пока Путин еще не решил вопрос о полномасштабных военных действий.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко написал статью, в которой описал, с какими последствиями столкнется Россия в случае полномасштабной войны.

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По мнению Романенко, стягивание войск, о котором писали в The Washington Post — это следствие того, что стратегия Путина по Украине не работает. Нет подвижек в восстановлении "русского мира". Более того, Кремль понес потери в виде санкций против нардепа от ОПЗЖ Медведчука.

В свою очередь Украина продолжает перевооружение, в том числе Bayraktar TB2. При этом Путин может найти причину для ведения боевых действий широкомасштабного характера или средней интенсивности. России может понадобиться маленькая победоносная война из-за внутренней ситуации.

"В целом новое сосредоточение на границе небезопасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения. Однако для Путина вопрос полномасштабных военных действий пока не ясен. Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнет войну, то его в Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится", — подытоживает Игорь Романенко.

Напомним, вчера военный преступник Игорь Гиркин призвал как можно скорее вводить войска РФ в Украину.

Ранее Фокус сообщал про первое использование беспилотников Bayraktar TB2 на Донбассе. Спецоперация проводилась 26 октября после артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных формирований, в ходе которого погиб боец ВСУ.