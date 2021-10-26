ВСУ впервые использовали Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии (видео)

Украинские военнослужащие не могли привычной техникой засечь вражескую батарею, из которой оккупанты вели огонь по Гранитному.

Бойцы ВСУ впервые задействовали ударный беспилотник Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии на Донбассе. Об этом сообщает волонтер Роман Доник.

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По его словам, в течение последних дней российские пропагандисты "прокачивали истерию" и утверждали, что подразделения украинской армии нарушили перемирие и зашли на вражескую территорию.

В понедельник, 26 октября, российско-оккупационные формирования с расстояния в 15 километров обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного из артиллерии, однако украинские военнослужащие не могли привычными методами выявить вражескую батарею.

Для безопасности бойцов ВСУ и мирного населения впервые использовали турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, который сумел выследить и уничтожить одно орудие.

"Расчеты других (батарей — ред.) скрылись. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу (беспилотник Bayraktar TB2 — ред.). Доверяйте ВСУ", — подытожил Роман Доник в подписи к видеоролику с передовой.

Подлинность видео с работой турецкого ударного беспилотника подтвердил Центр стратегических коммуникаций при Минкульте.

"Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтверждает подлинность видео применения ВСУ БПЛА Bayraktar TB2 в зоне ООС", — сказано в сообщении пресс-службы.

Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил, что приказ на применение Bayraktar TB2 дал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, вражеские средства ПВО и РЭБ не смогли ни создать помехи для работы, ни выявить сам беспилотник.

[ + – ] Юрий Бутусов про первое использование Bayraktar TB2 против артиллерии на Донбассе

Отметим, что информация о первом использовании Bayraktar TB2 для боевой операции появилась после того, как СМИ сообщили об освобождении ВСУ села Старомарьевка, которое расположено возле Гранитного. Помимо украинских журналистов, о занятии украинской армией населенного пункта в "серой" зоне заявили подконтрольные оккупационным властям СМИ и пророссийские "военкоры". Через время штаб ООС опроверг слухи об освобождении села Старомарьевка.

Также Фокус в своей статье разбирался, как Bayraktar TB2 стал покорителем Карабаха и сколько военной техники уничтожил турецкий беспилотник.