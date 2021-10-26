СМИ сообщили об освобождении ВСУ села Старомарьевка: штаб ООС назвал это фейком (фото, видео)

Военное командование Операции объединенных сил заверяет, что позиции украинской армии на Донбассе остаются неизменными.

Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт Старомарьевка в Донецкой области. Об этом ряду украинских СМИ, в том числе Бабелю, подтвердили источники в Минобороны.

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ВСУ заняли Старомарьевку — информация из СМИ

Помимо украинских журналистов, информацию о том, что подразделения ВСУ вернули село Старомарьевка под контроль Украины, сперва распространяли подконтрольные оккупационным властям СМИ и пророссийские "военкоры".

Село Старомарьевка находится в "серой" зоне. По состоянию на 2020 год, в населенном пункте проживало 150 человек, в том числе 7 детей.

[ + – ] Старомарьевка на карте Донецкой области

[ + – ] Освобождение Старомарьевки

Местные жители в соцсетях опубликовали видео из Тельмановского района. Автор ролика утверждает, что танки российско-оккупационных формирований покидают регион до наступления подразделений ВСУ.

[ + – ] Пророссийские боевики покидают Старомарьевку накануне наступления ВСУ

ВСУ заняли Старомарьевку — обстрелы на Донбассе

Пресс-центра штаба ООС в Facebook опроверг информацию о том, что подразделения ВСУ взяли под контроль село Старомарьевка. Командование заверяет, что сообщениями об освобождении населенного пункта Россия пытается дискредитировать Украину и обвинить ее в нарушении линии разграничения.

[ + – ] Штаб ООС про освобождение Старомарьевки

ВСУ заняли Старомарьевку — обстрелы позиций в Гранитном

Тем не менее, на Донбассе активно продолжаются боевые действия. В вечерней сводке сказано, в течение текущих суток российско-оккупационные формирования трижды обстреливали позиции ВСУ в Гранитном из артиллерии калибра 122 мм. Примечательно, что село Гранитное находится возле Старомарьевки, а населенные пункты разделяет река Кальмиус и пешеходный мост.

Помимо этого, как отмечают в пресс-центре штаба ООС, украинская армия понесла потери — один из бойцов ВСУ погиб в результате обстрела, еще один военнослужащий получил ранение и был госпитализирован.

[ + – ] Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате вражеского обстрела

Ранее Фокус публиковал видео уничтожения позиций оккупантов в зоне ООС. Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады прицельным выстрелом из СПГ уничтожили позицию пророссийских боевиков в доме.

Также Фокус рассказывал, что на Донбассе в сентябре от рук оккупантов погибли семь украинских бойцов.