Украинские бойцы показали видео уничтожения позиций оккупантов в зоне ООС (видео)

"Один из эпизодов фантастической войны за справедливость мы предлагаем вам посмотреть. Все совпадения — не случайны", — гласит подпись к видео.

Военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады опубликовали видео в Facebook с ударом из гранатомета СПГ по дому, в котором находилась позиция российский оккупационных формирований.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Однажды, где-то в районе проведения ООС, в одной из далеких галактик шла война между светлыми силами Эльфов и грязными и омерзительными стадами Орков. Один из эпизодов этой фантастической войны за справедливость мы предлагаем вам посмотреть. Все совпадения — не случайны", — гласит подпись к видео.

Украинские военные выстрелили в дом, откуда пророссийские боевики безнаказанно вели огонь. Сообщается, что поразили цель при помощи "волшебного сапога". Сапог — это противотанковый гранатомет СПГ-9, который прозвали так в армии. Он предназначен для уничтожения танков, САУ и других бронированных целей, а также против живой силы противника и огневых средств врага.

Дальность стрельбы у противотанкового гранатомета составляет 1300 метров осколочной и кумулятивной гранатой, и 4500 метров по раздельной наводке осколочной гранатой.

[ + – ] Момент уничтожения позиции боевиков

Напомним, СБУ смогли перехватить российский БПЛА "Гранат-1" в зоне ООС.

Ранее танкисты ВСУ отработали уничтожение врага в зоне ООС. Условный враг прорвал оборону, на уничтожение которого направили танковый взвод.