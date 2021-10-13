СБУ перехватили российский БПЛА "Гранат-1" на Донбассе (фото)

При помощи беспилотника оккупанты корректировали обстрелы позиций украинских военных в зоне ООС, а также проводили разведку местности.

Служба безопасности Украины разоблачила участников вооруженных формирований РФ в использовании российских беспилотников "Гранат-1". Об этом сообщает пресс-центр службы.

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Согласно данным правоохранителей, беспилотник использовался для разведки и корректировки обстрелов боевиков по украинским позициям. БПЛА был перехвачен на линии разграничения.

Фото: пресс-центр СБУ

Экспертиза установила, что перехваченный БПЛА — это российский "Гранат-1". Также на экспертизу отправлены еще два вражеских беспилотников, перехваченные на линии разграничения. СБУ начала два уголовных производства по части 2,3 статьи 258 (террористический акт) и части 1, 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Фото: пресс-центр СБУ

"Гранат-1" — это российский разведывательный БПЛА, который производится на заводе "Ижевские беспилотные системы". Он имеет фото, видео и тепло фиксацию. Дальность действия до 10 км при записи видео и до 15 км в режиме фотофиксации.

Технические характеристики БПЛА:

Размах крыла — 0,82 м

Высота — 0,24 м

Крейсерская скорость полета — 60 км/ч

Максимальная высота полета — 3500 м

Время полета — 1 час и 15 минут.

Напомним, в киевском госпитале требовали от ветеранов ООС взяток за присвоение инвалидности.

6 октября СБУ предотвратила теракты в приграничном районе Закарпатье. Готовились поджоги дипведомства, автомобилей с иностранной регистрацией, а также убийство общественника.