По заказу из РФ: СБУ предотвратила теракты в приграничном районе Закарпатья (фото)
Агент российских спецслужб готовил поджоги дипведомства, автомобилей с иностранной регистрацией, а также убийство общественного деятеля.
СБУ сообщила о предотвращении терактов в приграничном районе Закарпатья, в ходе которых планировался поджог здания Генконсульства соседней страны и убийство общественного деятеля. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В ходе следствия было установлено, что организатором преступлений является уроженец Луганской области. Мужчина был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
На данный момент организатор терактов скрывается на территории России.
Как утверждают в СБУ, агент спецслужб РФ готовил поджоги иностранного дипломатического ведомства, автомобилей с иностранной регистрацией и повреждение исторического памятника в Закарпатской области.
Помимо этого, по данным силовиков, завербованный мужчина планировал осуществить убийство общественного деятеля в Закарпатской области, и подыскивал исполнителя преступления, за которое обещал выплатить $30 тысяч. В ходе следственных действий сотрудники СБУ предотвратили теракты и разоблачили участников диверсионной группы.
В отношении организатора в суд направили обвинительный акт с обвинениями по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 111 (госизмена),
- ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258,
- ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (теракт)
Ранее Фокус сообщал о предотвращении диверсий на Донбассе. Сотрудники СБУ выявили схроны боевиков с вооружением вблизи линии соприкосновения. По данным силовиков, один из тайников был в Луганской области в лесополосе, а другой схрон боевики соорудили под Мариуполем.
Также Фокус рассказывал про задержание агента ФСБ, участвовавшего в убийстве украинского спецназовца. Задержанный мужчина входил в состав "боевой двойки", которая в 2016 году убила в Ровенской области украинского военнослужащего.