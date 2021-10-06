По заказу из РФ: СБУ предотвратила теракты в приграничном районе Закарпатья (фото)

Агент российских спецслужб готовил поджоги дипведомства, автомобилей с иностранной регистрацией, а также убийство общественного деятеля.

СБУ сообщила о предотвращении терактов в приграничном районе Закарпатья, в ходе которых планировался поджог здания Генконсульства соседней страны и убийство общественного деятеля. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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В ходе следствия было установлено, что организатором преступлений является уроженец Луганской области. Мужчина был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

На данный момент организатор терактов скрывается на территории России.

Как утверждают в СБУ, агент спецслужб РФ готовил поджоги иностранного дипломатического ведомства, автомобилей с иностранной регистрацией и повреждение исторического памятника в Закарпатской области.

Помимо этого, по данным силовиков, завербованный мужчина планировал осуществить убийство общественного деятеля в Закарпатской области, и подыскивал исполнителя преступления, за которое обещал выплатить $30 тысяч. В ходе следственных действий сотрудники СБУ предотвратили теракты и разоблачили участников диверсионной группы.

В отношении организатора в суд направили обвинительный акт с обвинениями по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 111 (госизмена),

ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258,

ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (теракт)

[ + – ] Агент спецслужб РФ Фото: СБУ

Ранее Фокус сообщал о предотвращении диверсий на Донбассе. Сотрудники СБУ выявили схроны боевиков с вооружением вблизи линии соприкосновения. По данным силовиков, один из тайников был в Луганской области в лесополосе, а другой схрон боевики соорудили под Мариуполем.

Также Фокус рассказывал про задержание агента ФСБ, участвовавшего в убийстве украинского спецназовца. Задержанный мужчина входил в состав "боевой двойки", которая в 2016 году убила в Ровенской области украинского военнослужащего.