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На замовлення з РФ: СБУ запобігла терактам у прикордонному районі Закарпаття (фото)

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СБУ запобігла терактам і вбивству в Закарпатті
Фото: ssu.gov.ua | спецоперація СБУ

Агент російських спецслужб готував підпали дипвідомства, автомобілів із іноземною реєстрацією, а також убивство громадського діяча.

СБУ повідомила про запобігання терактам у прикордонному районі Закарпаття, у ході яких планувався підпал будівлі Генконсульства сусідньої країни та вбивство громадського діяча. Про це інформує пресслужба відомства.

У ході слідства було встановлено, що організатором злочинів є уродженець Луганської області. Чоловік був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Наразі організатор терактів ховається на території Росії.

Як стверджують у СБУ, агент спецслужб РФ готував підпали іноземного дипломатичного відомства, автомобілів із іноземною реєстрацією та пошкодження історичної пам'ятки в Закарпатській області.

Крім цього, за даними силовиків, завербований чоловік планував здійснити вбивство громадського діяча в Закарпатській області та підшукував виконавця злочину, за який обіцяв виплатити $30 тисяч. У ході слідчих дій співробітники СБУ запобігли терактам і викрили учасників диверсійної групи.

Відносно організатора до суду направили обвинувальний акт зі звинуваченнями за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 111 (держзрада),
  • ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258,
  • ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (теракт)
СБУ запобігла на Закарпатті теракту та вбивству громадського діяча
Агент спецслужб РФ
Фото: СБУ

Раніше Фокус повідомляв про запобігання диверсіям на Донбасі. Співробітники СБУ виявили схови бойовиків із озброєнням поблизу лінії зіткнення. За даними силовиків, одна зі схованок була в Луганській області в лісосмузі, а інший схов бойовики спорудили під Маріуполем.

Також Фокус розповідав про затримання агента ФСБ, який брав участь у вбивстві українського спецназівця. Затриманий чоловік входив до складу "бойової двійки", яка у 2016 році вбила в Рівненській області українського військовослужбовця.