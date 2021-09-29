"У 2016-му вбив українського спецназівця". В СБУ повідомили про затримання агента ФСБ (фото)

Підозрювані у вбивстві офіцера ЗСУ, за даними відомства, прибули з Росії в Україну для збору інформації про військовослужбовців, а пізніше отримали завдання на ліквідацію спецназівця.

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України повідомлено про підозру у державній зраді агенту Федеральної служби безпеки Російської Федерації, передає в середу, 29 вересня, пресцентр СБУ.

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У відомстві стверджують, що підозрюваний входив до складу "бойової двійки", яка в 2016 році вбила в Рівненській області українського спецназівця, і приховано переправив з РФ зброю для скоєння цього злочину.

За даними СБУ, другий учасник групи був затриманий у листопаді 2016 року за спробу перетину українського кордону, суд уже визнав його винним у скоєнні злочину, призначивши покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Повідомляється, що ФСБ для здійснення розвідувально-диверсійних завдань завербувала двох громадян України.

[ + – ] Пістолет, вилучений під час затримання

"У квітні 2016 року ці фірми прибули з Росії в Україну для збору інформації про військовослужбовців ЗСУ та співробітників оборонних підприємств, а отриману інформацію передавали "кураторам". Пізніше учасники групи отримали завдання і вбили українського офіцера військового підрозділу спецпризначення", — йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що досудове розслідування триває, а заходи щодо викриття агентів здійснювалися під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.

Нагадаємо, в серпні в Донецькій області було завершене досудове розслідування за фактом державної зради, скоєної двома громадянами України. СБУ стверджує, що чоловіки повинні були збирати для співробітника російських спецслужб інформацію, що становить державну таємницю у сфері безпеки.

У липні контррозвідка СБУ викрила діяльність ворожої агентурної мережі ФСБ РФ у Херсонській області, в яку входили колишні чиновники і силовики.

А в лютому СБУ розкрила російську агентурну мережу, в яку входили колишні українські спецназівці, метою якої було викрадення і нелегальне переправлення в РФ одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій.