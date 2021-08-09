Обіцяли 1 200 доларів. У Донецькій області судитимуть двох завербованих агентів ФСБ

Чоловіків затримали в момент передавання грошей помічникові начальника розвідки однієї з військових частин. СБУ стверджує, що дані збиралися продати в РФ.

У Донецькій області завершили досудове розслідування за фактом державної зради, вчиненої двома громадянами України. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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Співробітники Служби безпеки України (СБУ) стверджують, що з вересня 2020 року по лютий 2021-го двоє жителів Енергодара (Запорізька область) переписувалися в одному з месенджерів зі співробітником російських спецслужб, який їх завербував. Чоловіки, як вважає слідство, повинні були зібрати для нього інформацію, що становить державну таємницю в сфері безпеки.

Потім, як пишуть в Офісі генпрокурора, вони отримали чергове завдання і намагалися домовитися про передавання таємних матеріалів із помічником начальника розвідки штабу однієї з військових частин у Донецькій області. За інформацію чоловікові обіцяли нагороду в розмірі 1 200 доларів.

Фото: Офіс генпрокурора

Що стосується власне чоловіків, то вони за передану інформацію мали намір отримати 4 тисячі доларів. Однак у процесі передавання грошей військовослужбовцю співробітники СБУ провели їхнє затримання.

Як повідомлялося раніше, українські спецслужби перехопили переговори ФСБ Росії про те, як вони збирають компромат на начальника військової розвідки України Кирила Буданова. Співрозмовниками є колишні співробітники кримського управління СБУ.

5 серпня Зеленський призначив главою Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Також Зеленський звільнив із цієї посади Василя Бурбу.

Василь Бурба займав посаду начальника ГУР Міноборони із жовтня 2016 року.