Обещали 1 200 долларов. В Донецкой области будут судить двух завербованных агентов ФСБ

Мужчин задержали в момент передачи денег помощнику начальника разведки одной из воинских частей. СБУ утверждает, что данные собирались продать в РФ.

В Донецкой области завершили досудебное расследование по факту государственной измены, совершенной двумя гражданами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) утверждают, что с сентября 2020 года по февраль 2021-го двое жителей Энергодара (Запорожская область) переписывались в одном из мессенджеров с сотрудником российских спецслужб, который их завербовал. Мужчины, как полагает следствие, должны были собрать для него информацию, которая является государственной тайной в сфере безопасности.

Затем, как пишут в Офисе генпрокурора, они получили очередное задание и пытались договориться о передаче тайных материалов с помощником начальника разведки штаба одной из воинских частей в Донецкой области. За информацию мужчине обещали награду в размере 1 200 долларов.

Фото: Офис генпрокурора

Что касается самих мужчин, то они за переданную информацию намеревались получить 4 тысячи долларов. Однако в процессе передачи денег военнослужащему сотрудники СБУ провели их задержание.

Как сообщалось ранее, украинские спецслужбы перехватили переговоры ФСБ России о том, как они собирают компромат на начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова. Собеседниками являются бывшие сотрудники крымского управления СБУ.

5 августа Зеленский назначил главой Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Также Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу.

Василий Бурба занимал пост начальника ГУР Минобороны с октября 2016 года.