Перехвачен разговор агентов ФСБ: ищут компромат на главу украинской разведки

Собеседниками являются бывшие сотрудники крымского управления СБУ.

Украинские спецслужбы перехватили переговоры ФСБ России о том, как они собирают компромат на начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

Сообщается, что в декабре одно из подразделений ГУР перехватило переговоры между двумя работниками ФСБ, которые находились в оккупированном Симферополе и Донецке. Они обсуждали поиск компромата на Буданова и передачу его в управление ФСБ, которое специализируется на проведении специальных и диверсионных операций.

"Зная, что этот канал связи уже перекодирован, ГУР МО Украины обнародует аудиофайл разговора и сообщает, что собеседниками являются бывшие сотрудники крымского Главка СБУ, которые изменили присяге и перешли на службу в ФСБ РФ", – говорится в сообщении.

Собеседниками являются бывшие сотрудники крымского управления СБУ, которые перешли на сторону России, — Александр Склянко и Николай Черных.

"К сожалению, Украина имеет немало примеров предательства со стороны бывших офицеров украинских спецслужб. Военная разведка раз напоминает им, а также всем российским военным преступникам о неизбежности наказания за свои преступления", – сообщили в ГУР.

5 августа Зеленский назначил главой Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Также Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу.

Василий Бурба занимал пост начальника ГУР Минобороны с октября 2016 года.