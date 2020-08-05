Президент сменил руководителя Главного управления разведки Минобороны

В среду, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Данный указ №308/2020 обнародован на сайте главы государства.

Указом №307/2020 Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу.

"Изменение начальника ГУР Министерства обороны связано с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", – заявили в Офисе президента.

Буданов является офицером ГУР Минобороны.

Василий Бурба занимал пост начальника ГУР Минобороны с октября 2016 года.

Отметим, в апреле прошлого года на тогдашнего офицера ГУР Буданова было совершено покушение. Российский диверсант установил под сиденьем автомобиля Буданова мину. В итоге диверсант по неосторожности взорвал свою мину, из-за чего получил серьезную травму руки.