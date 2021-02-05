СБУ розкрила агентурну мережу РФ, у яку входили колишні українські спецпризначенці

Серед іншого агенти планували викрасти і нелегально переправити до Росії одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій.

Агентурна мережа Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей. До її складу входили колишні спецпризначенці військової розвідки, повідомила прес-служба СБУ.

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Громадяни України були завербовані і виконували завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова і Дениса Собка.

Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області. Зокрема, вони повинні були сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп з тимчасово окупованих територій і організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб. Один з об'єктів нападу — українські бойові літаки на аеродромі "Кульбакине".

Також агенти збирали інформацію про дислокацію і переміщеннях українських Збройних сил, про кадровий склад і діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, Штабу ВМС 73-го Морського центру спеціальних операцій, їхні взаємодії з іноземними партнерами.

Для виконання своїх завдань агенти вербували чиновників ЗСУ.

Задокументовано їхній намір викрасти і нелегально перемістити до Росії одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це їм пропонували винагороду 100 тис. доларів.

У ході проведення обшуків вилучено багато зброї і боєприпасів: чотири автомати, два пістолети, два ручних гранатомети, 44 гранати, понад 4 тис. патронів, близько 3 кг тротилу, електродетонатори.

Викритим агентам пред'явлені звинувачення в державній зраді, створенні терористичної групи і незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.

Діяльність кадрових співробітників ФСБ РФ розслідується за ст.114 КК (шпигунство).

Нагадаємо: у Запорізькій області група осіб агітувала за відродження СРСР і планувала створити фейковий орган радянської влади. Як повідомляє прес-центр СБУ, попередньо встановлено, що учасники групи входили в один з проросійських радикальних рухів, що виступає за "відродження оновлених республік СРСР".

СБУ заявила, що викрила масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ. У відомстві вважають, що адмініструє Telegram-канали "Резидент" та "Легітимний" учасник одеського "антиМайдану" на замовлення російської військової розвідки.