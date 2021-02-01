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В СБУ заявили, что Telegram-каналы "Резидент" и "Легитимный" контролируются спецслужбами РФ

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сбу, telegram-каналы, резидент, легитимный, россия, спецслужбы
Фото: СБУ

Администрирует Telegram-каналы участник одесского "Антимайдана" по заказу российской военной разведки, считают в ведомстве.

СБУ заявила, что разоблачила масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб РФ. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" — Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе", — говорят в СБУ.

По данным правоохранителей, российские спецслужбы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию политических Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

сбу, telegram-каналы, резидент, легитимный, россия, спецслужбы

"Главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

сбу, telegram-каналы, резидент, легитимный, россия, спецслужбы

Он лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов.

Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных каналах и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

"Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезопасности государства", — сказано в сообщении.

Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации.

Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения "гонораров" за публикацию заказных материалов. Затем исполнители обменивали деньги и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию.

сбу, telegram-каналы, резидент, легитимный, россия, спецслужбы

"Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", — сообщили правоохранители.

СБУ получили материалы, которые могут свидетельствовать о ее причастности к сбору информации, составляющей государственную тайну, в интересах спецслужб РФ.

"У нее изъято электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминиканской республике. СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом", — говорят в СБУ.

Телеграм-канал Легитимный уже отреагировал на обвинения.

Не прошел мимо и Резидент.

Напомним, ранее киберспециалисты СБУ разоблачили и пресекли деструктивную деятельность распространителей антиукраинских материалов в социальных сетях. Злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины и разжигали межнациональную рознь.