В СБУ заявили, что Telegram-каналы "Резидент" и "Легитимный" контролируются спецслужбами РФ

Администрирует Telegram-каналы участник одесского "Антимайдана" по заказу российской военной разведки, считают в ведомстве.

СБУ заявила, что разоблачила масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб РФ. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" — Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе", — говорят в СБУ.

По данным правоохранителей, российские спецслужбы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию политических Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

"Главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Он лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов.

Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных каналах и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

"Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезопасности государства", — сказано в сообщении.

Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации.

Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения "гонораров" за публикацию заказных материалов. Затем исполнители обменивали деньги и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию.

"Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", — сообщили правоохранители.

СБУ получили материалы, которые могут свидетельствовать о ее причастности к сбору информации, составляющей государственную тайну, в интересах спецслужб РФ.

"У нее изъято электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминиканской республике. СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом", — говорят в СБУ.

Телеграм-канал Легитимный уже отреагировал на обвинения.

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Не прошел мимо и Резидент.

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Напомним, ранее киберспециалисты СБУ разоблачили и пресекли деструктивную деятельность распространителей антиукраинских материалов в социальных сетях. Злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины и разжигали межнациональную рознь.