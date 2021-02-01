В СБУ заявили, що Telegram-канали "Резидент" та "Легітимний" контролюються спецслужбами РФ

Адмініструє Telegram-канали учасник одеського "антимайдану" на замовлення російської військової розвідки, вважають у відомстві.

СБУ заявила, що викрила масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ. Про це повідомляє прес-служба правоохоронців.

"У ході тривалої спецоперації оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "російської весни". Вони наразі "базуються" на території підконтрольної Росії "ПМР" — Придністровської Молдавської Республіки в Тирасполі", — говорять в СБУ.

За даними правоохоронців, російські спецслужби залучили українських громадян до створення та адміністрування політичних Telegram-каналів. Йдеться про канали "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live".

"Головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один з організаторів масових заворушень під час одеського "антимайдану". Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Він особисто адмініструє 12 Telegram-каналів, спілкується із замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу й узгоджує можливість розміщення замовних матеріалів.

Вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних каналах і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.

"Служба безпеки України вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували гроші за публікацію матеріалів. Перевіряється їх причетність до протиправної діяльності на шкоду інформаційної безпеки держави", — сказано в повідомленні.

Встановлено, що спецслужби Росії дозволили учасникам мережі самостійно організувати механізм монетизації.

Транзакції проводили через мережу спільників, які відкрили рахунки в українських банках для отримання "гонорарів" за публікацію замовних матеріалів. Потім виконавці обмінювали гроші і переводили в невизнану "ПМР", Молдову або Росію.

"Також співробітники СБУ затримали в Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй і ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", — повідомили правоохоронці.

СБУ отримала матеріали, які можуть свідчити про її причетність до збору інформації, що становить державну таємницю, в інтересах спецслужб РФ.

"У неї вилучено електронний носій з персональними даними великої кількості співробітників правоохоронних органів, який був з нею під час відпочинку в Домініканській республіці. СБУ неодноразово отримувала дані про використання цього регіону для конспіративних зустрічей співробітників спецслужби РФ з агентурним апаратом", — говорять в СБУ.

Телеграм-канал "Легітимний" уже відреагував на звинувачення.

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Не пройшов повз і "Резидент".

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Нагадаємо: раніше кіберспеціалісти СБУ викрили та припинили деструктивну діяльність розповсюджувачів антиукраїнських матеріалів у соціальних мережах. Зловмисники розповсюджували матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності і конституційного ладу України і розпалювали міжнаціональну ворожнечу.