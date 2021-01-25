СБУ пресекла деятельность сети агитаторов, призывающих к сепаратизму в соцсетях (фото)

Интернет-агитаторы вели свою деятельность в Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областях.

Агитаторы вели свою деятельность по заданию и координации с российскими кураторами, — сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты СБУ разоблачили и пресекли деструктивную деятельность распространителей антиукраинских материалов в социальных сетях. Злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины и разжигали межнациональную рознь.

В Днепропетровской области уроженец Донецка призывал бороться с "украинскими фашистами" и продвигал идеи "русского мира". Во время обыска у него изъяли компьютерную технику и средства связи, которые имеют доказательства его нарушений. Также мужчина поддерживал оккупацию Крыма и ведение войны на Донбассе.

В Херсонской области сотрудники СБУ раскрыли жителя Олешек, который распространял подобные материалы. Он оправдывал российскую вооруженную агрессию, аннексию украинского полуострова, призывал присоединить некоторые области Украины к России и распространял это все в социальных сетях.

В Берегово на Закарпатье злоумышленник создал ряд аккаунтов, через которые распространял агитацию к присоединению Закарпатья к "другой стране".

В Полтавской области киберспециалисты пресекли деятельность женщины, которая вела более 20 антиукраинских груп. Суммарная аудитория злоумышленницы составляла более 100 тысяч пользователей.

СБУ подчеркивает, что активизация сети этих агитаторов совпадала с тарифными протестами в Украине. По мнению следователей, они курировались РФ. Агитаторы призывали брать в них активное участие.

Всем подозреваемым вручили подозрения по статье 110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, сотрудники службы безопасности задержали экс-аместителя СБУ, его "заказали" за 50 тысяч долларов.