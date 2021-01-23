Задержание экс-заместителя СБУ в Киеве: раскрыты детали "заказа" за $50 тыс.

Правоохранители долгое время собирали информацию о готовящемся преступлении, а задержание провели лишь после того, как собрали достаточно доказательств.

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство своего сотрудника за 50 тысяч долларов и задержала одного из организаторов преступления, который является сотрудником спецслужбы. Об этом на брифинге в субботу, 23 января, сообщили начальник следственного управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич и представитель Офиса генпрокурора Андрей Лысокобылка.

Задержание провели 22 января, когда сотрудник Штаба антитеррористического центра при СБУ спецслужбы передавал часть денег за подготовку убийства от другого сотрудника СБУ.

По словам Анатолия Булича, сбор информации происходил долгое время. Во время досудебного расследования следователи СБУ установили, что в сговоре принимали участие несколько человек. Организатор подыскал исполнителя и предложил 50 тысяч долларов. Задержание провели тогда, когда доказательств планирования преступления было достаточно.

"Если есть преступление – мы должны на него реагировать. И в данном случае СБУ сработала на опережение. Поэтому есть результат", – подчеркнул Булич.

На вопрос журналистов о том, имеет ли отношение к этому делу бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескромный, который, как сообщали СМИ, и передавал деньги за убийство, Булич ответил, что пока что не имеет права озвучивать эту информацию.

В свою очередь, представитель Офиса генпрокурора Андрей Лысокобылка отметил, что задержанному уже объявили о подозрении. Его действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

"Это статьи по подготовке к совершению покушения на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей», – сказал Лысокобылка.

Если вину сотрудника СБУ докажут, ему может грозить от 9 до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение.

Сейчас мотив преступления устанавливается.

Напомним, 22 января СМИ сообщили, что в Киеве возле бизнес-центра IQ произошло задержание бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, но сразу после этого ему удалось скрыться от силовиков в наручниках.

По данным СМИ, его задержали по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

По этому делу также задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что беглеца Нескромного объявили в розыск и ему запретили выезд из Украины.