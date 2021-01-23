Затримання екс-заступника СБУ в Києві: розкриті деталі "замовлення" за $50 тисяч

Правоохоронці довго збирали інформацію про злочин, що готується, а затримання провели лише після того, як зібрали достатньо доказів.

Служба безпеки України запобігла замовленому вбивству свого співробітника за 50 тисяч доларів і затримала одного з організаторів злочину, який є співробітником спецслужби. Про це на брифінгу в суботу, 23 січня, повідомили начальник слідчого управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч і представник Офісу генпрокурора Андрій Лисокобилка.

Затримання провели 22 січня, коли співробітник Штабу антитерористичного центру при СБУ спецслужби передавав частину грошей за підготовку вбивства від іншого співробітника СБУ.

За словами Анатолія Буліча, збір інформації відбувався довгий час. Під час досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що у змові брали участь кілька людей. Організатор підшукав виконавця і запропонував 50 тисяч доларів. Затримання провели тоді, коли доказів планування злочину було досить.

"Якщо є злочин — ми повинні на нього реагувати. І у цьому випадку СБУ спрацювала на випередження. Тому є результат", — підкреслив Булич.

На питання журналістів про те, чи мав стосунок до цієї справи колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескромний, який, як повідомляли ЗМІ, передавав гроші за вбивство, Буліч відповів, що поки що не має права озвучувати цю інформацію.

У свою чергу представник Офісу генпрокурора Андрій Лисокобилка зазначив, що затриманому вже оголосили підозру. Його дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України.

"Це статті по підготовці до вчинення замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків», — сказав Лисокобилка.

Якщо провину співробітника СБУ доведуть, йому може загрожувати від 9 до 15 років в'язниці або навіть довічне ув'язнення.

Зараз мотив злочину встановлюється.

Нагадаємо, 22 січня ЗМІ повідомили, що в Києві біля бізнес-центру IQ відбулося затримання колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного, але відразу після цього йому вдалося втекти від силовиків у наручниках.

За даними ЗМІ, його затримали за підозрою в переданні грошей за організацію замовного вбивства начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

У цій справі також затриманий співробітник спецпідрозділу "Альфа" СБУ Андрій Расюк.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що втікача Нескромного оголосили у розшук і йому заборонили виїзд з України.