В Киеве задержали экс-замглавы СБУ за заказ убийства коллеги, но тот сбежал, – СМИ

В связи с побегом Дмитрия Нескромного объявлен план-перехват.

В пятницу, 22 января, в Киеве возле бизнес-центра IQ произошло задержание бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, но сразу после этого ему удалось скрыться от силовиков в наручниках.

Об этом сообщает "Страна".

По данным СМИ, его задержали по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

По этому делу также задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

Из-за побега Нескромного объявлен план-перехват.

Задержание прокомментировал в Facebook советник министра внутренних дел Станислав Речинский. По его словам, задержание работников СБУ якобы может быть "местью", и к этому якобы причастны Наумов и глава СБУ.

Журналист Юрий Бутусов сообщил в своем Facebook, что беглеца Нескромного объявили в розыск и ему запретили выезд из Украины.

"Нескоромний действительно имел наиболее одиозную репутацию и был уволен после серии скандалов, связанных с различными подозрениями в коррупции и вымогательстве уже при Зеленском. Но до уголовных дел не дошло – решили не трогать. И вот сейчас полковник СБУ уже обвиняется в убийстве своего коллеги, находится в розыске", – написал он.

Бутусов связал ситуацию с борьбой за контроль над финансовыми схемами между разными группами.

Нескромный был замглавы СБУ с 2019 года по март 2020 года.