У Києві затримали екс-заступника голови СБУ за замовлення вбивства колеги, але той втік, — ЗМІ

Через втечу Дмитра Нескоромного оголошено план-перехоплення.

У п'ятницю, 22 січня, в Києві біля бізнес-центру IQ відбулося затримання колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного, але відразу після цього йому вдалося втекти від силовиків в наручниках.

Про це повідомляє "Країна".

За даними ЗМІ, його затримали за підозрою у переданні грошей за організацію замовного вбивства начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

У цій справі також затриманий співробітник спецпідрозділу "Альфа" СБУ Андрій Расюк.

Через втечу Нескоромного оголошено план-перехоплення.

Затримання прокоментував у Facebook радник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський. За його словами, затримання працівників СБУ нібито може бути "помстою", і до цього нібито причетні Наумов та голова СБУ.

Фото: PavlovskyNews

Журналіст Юрій Бутусов повідомив у своєму Facebook, що втікача Нескоромного оголосили у розшук і йому заборонили виїзд з України.

"Нескоромний справді мав найбільш одіозну репутацію і був звільнений після серії скандалів, пов'язаних з різними підозрами в корупції та здирництві вже за Зеленського. Але до кримінальних справ не дійшло — вирішили не чіпати. І ось зараз полковник СБУ вже звинувачується у вбивстві свого колеги, і знаходиться у розшуку ", — написав він.

Бутусов пов'язав ситуацію з боротьбою за контроль над фінансовими схемами між різними групами.

Нескоромний був заступником голови СБУ з 2019 року до березня 2020 року.