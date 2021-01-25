СБУ припинила діяльність мережі агітаторів, які закликають до сепаратизму в соцмережах (фото)

Інтернет-агітатори вели свою діяльність у Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській та Закарпатській областях.

Агітатори вели свою діяльність за завданням і координації з російськими кураторами, — повідомляє прес-служба СБУ.

Кіберфахівці СБУ викрили та припинили деструктивну діяльність розповсюджувачів антиукраїнських матеріалів у соціальних мережах. Зловмисники розповсюджували матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності й конституційного ладу України та розпалювали міжнаціональну ворожнечу.

У Дніпропетровській області уродженець Донецька закликав боротися з "українськими фашистами" і просував ідеї "русского мира". Під час обшуку у нього вилучили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, які мають докази його порушень. Також чоловік підтримував окупацію Криму та ведення війни на Донбасі.

У Херсонській області співробітники СБУ розкрили жителя Олешок, який розповсюджував схожі матеріали. Він виправдовував російську збройну агресію, анексію українського півострова, закликав приєднати деякі області України до Росії та поширював це все в соціальних мережах.

У Берегово на Закарпатті зловмисник створив низку акаунтів, через які розповсюджував агітацію до приєднання Закарпаття до "іншої країни".

У Полтавській області кіберфахівці припинили діяльність жінки, яка вела більше 20 антиукраїнських груп. Сумарна аудиторія зловмисниці становила понад 100 тисяч користувачів.

СБУ підкреслює, що активізація мережі цих агітаторів збігалася з тарифними протестами в Україні. На думку слідчих, вони курирувалися РФ. Агітатори закликали брати активну участь.

Усім підозрюваним вручили підозри за статтею 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, співробітники служби безпеки затримали екс-заступника СБУ, його "замовили" за 50 тисяч доларів.