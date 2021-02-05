СБУ: в Запорожской области планировали возродить СССР

В ведомстве сообщили о разоблачении группы агитаторов, собиравшихся создать органы советской власти.

В Запорожской области группа лиц агитировала за возрождение СССР и планировала создать фейковые органы советской власти.

Как сообщает пресс-центр СБУ, следствием предварительно установлено, что участники группы входили в одно из пророссийских радикальных движений, выступающее за "возрождение обновленных республик СССР".

Также в ведомстве информируют, что фигуранты должны были агитировать украинцев за возвращение в "правовое поле СССР".

"Затем они планировали сформировать органы советской госвласти через процедуру так называемого народовластия", – заявили в пресс-центре СБУ.

В ведомстве отметили, что планировалось проведение "всесоюзные выборов" для создания альтернативных органов управления всех уровней.

"Конечной целью участников движения является восстановление СССР путем проведения "открытого волеизъявления народа". Официальные органы власти Украины должны были сложить полномочия в пользу новоизбранной советской власти", – говорится в сообщении.

По информации Службы безопасности Украины, фигуранты должны были обратиться в органы власти с официальными заявлениями о якобы желании граждан Украины восстановить УССР.

Сообщается, что во время обыска в квартире одной из фигуранток была изъята компьютерная техника, а также агитматериалы и прочая документация.

[ + – ] В Запорожье планировали создать фейковые органы советской власти

Ранее СБУ заявила, что разоблачила масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб РФ. В ведомстве считают, что администрирует Telegram-каналы "Резидент" и "Легитимный" участник одесского "Антимайдана" по заказу российской военной разведки.

Также сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российскую певицу Алену Апину в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.

Фокус писал о том, что контрразведка СБУ задержала разведчика террористов "ЛНР".