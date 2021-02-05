СБУ: в Запорізькій області планували відродити СРСР

У відомстві повідомили про викриття групи агітаторів, які хотіли створити органи радянської влади.

У Запорізькій області група осіб агітувала за відродження СРСР і планувала створити фейковий органи радянської влади.

Як повідомляє прес-центр СБУ, попередньо встановлено, що учасники групи входили в один з проросійських радикальних рухів, що виступає за "відродження оновлених республік СРСР".

Також у відомстві інформують, що фігуранти повинні були агітувати українців за повернення в "правове поле СРСР".

"Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого народовладдя", — заявили в прес-центрі СБУ.

У відомстві зазначили, що планувалося проведення "всесоюзних виборів" для створення альтернативних органів управління всіх рівнів.

"Кінцевою метою учасників руху є відновлення СРСР шляхом проведення "відкритого волевиявлення народу". Офіційні органи влади України повинні були скласти повноваження на користь новообраної радянської влади", — йдеться в повідомленні.

За інформацією Служби безпеки України, фігуранти повинні були звернутися до органів влади з офіційними заявами про нібито бажання громадян України відновити УРСР.

Повідомляється, що під час обшуку у квартирі однієї з фігуранток була вилучена комп'ютерна техніка, а також агітматеріали та інша документація.

[ + – ] У Запоріжжі планували створити фейковий органи радянської влади

Раніше СБУ заявила, що викрила масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ. У відомстві вважають, що адмініструє Telegram-канали "Резидент" та "Легітимний" учасник одеського "антиМайдану" на замовлення російської військової розвідки.

Також повідомлялося, що Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ внесло російську співачку Альону Апіну в список осіб, які становлять загрозу для національної безпеки країни.

Фокус писав про те, що контррозвідка СБУ затримала розвідника терористів "ЛНР".