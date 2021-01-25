СБУ поймала разведчика террористов "ЛНР"

В составе боевиков мужчина якобы выполнял задания по разведке в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

Контрразведка СБУ задержала разведчика террористов "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что житель Луганщины в 2014 году присоединился к так называемому "3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады" террористов "ЛНР".

Позже стал разведчиком в составе разведроты "4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР".

В составе боевиков мужчина выполнял задания по разведке в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

Ему сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях и готовят подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих. Агент, который является руководителем ячейки, запрещенной в Украине коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности свою близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

Главной задачей было узнать информацию о солдатах одного из подразделений сил специальных операций ВСУ, а также представителей местных органов власти.