СБУ спіймала розвідника терористів "ЛНР"

У складі бойовиків чоловік нібито виконував завдання з розвідки в районі Станиці Луганської, Чорнухиного і Дебальцевого.

Контррозвідка СБУ затримала розвідника терористів "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Встановлено, що житель Луганщини в 2014 році приєднався до так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади" терористів "ЛНР".

Пізніше став розвідником у складі розвідроти "4 омсбр 2 АК НМ ЛНР".

У складі бойовиків чоловік виконував завдання з розвідки в районі Станиці Луганської, Чорнухиного і Дебальцевого.

Йому повідомили про підозру в участі в незаконних збройних формуваннях і готують підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Раніше контррозвідники затримали жителя Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав і передавав інформацію про військовослужбовців. Агент, який є керівником осередку, забороненої в Україні комуністичної партії, привернув до протиправної діяльності свою близьку родичку і ще одного жителя Кропивницького.

Головним завданням було дізнатися інформацію про солдатів одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, а також представників місцевих органів влади.