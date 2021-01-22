СБУ задержала агента ФСБ в Кропивницком

Главной задачей агента было узнать информацию о солдатах одного из подразделений сил специальных операций ВСУ, а также представителей местных органов власти.

Контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники СБУ установили, что агент, который является руководителем ячейки, запрещенной в Украине коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности свою близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

Главной задачей было узнать информацию о солдатах одного из подразделений сил специальных операций ВСУ, а также представителей местных органов власти.

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

Недавно СБУ задержала боевика "ЛНР", который участвовал в переправке российской техники в Украину