СБУ затримала агента ФСБ в Кропивницькому

Головним завданням агента було дізнатися інформацію про солдатів одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, а також представників місцевих органів влади.

Контррозвідники затримали жителя Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав і передавав інформацію про військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що агент, який є керівником осередку, забороненої в Україні комуністичної партії, притягнув до протиправної діяльності свою близьку родичку і ще одного жителя Кропивницького.

Головним завданням було дізнатися інформацію про солдатів одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, а також представників місцевих органів влади.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувалися для збору й передачі розвідувальної інформації.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.

Нещодавно СБУ затримала бойовика "ЛНР", який брав участь у перевезенні російської техніки в Україну.