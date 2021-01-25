В "черный список" СБУ внесли российскую певицу Алену Апину

Артистка, по мнению СБУ, представляет угрозу для национальной безопасности Украины.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российскую певицу Алену Апину в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.

Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте ведомства в понедельник, 25 января.

Отмечается, что, кроме Апиной, "черный список" пополнила и артистка Юлия Глебова.

"14 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в "черный список", – говорится в сообщении.

Отметим, 56-летняя Апина в 2019 году заявила, что не может определиться со своим мнением по вопросу Крыма. Алена Апина находится в базе данных сайта "Миротворец" и не может въезжать в Украину. По ее словам, это связано с тем, что на концерте в Архангельске она выступала на фоне надписи "Крым наш!"

Отметим, ранее российского актера Алексея Гуськова включили в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.