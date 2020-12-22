Российский актер Алексей Гуськов попал в "черный список" Минкульта

Соответствующий приказ подписан 21 декабря

Российского актера Алексея Гуськова включили в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

Это решение принято на основании обращений СНБО, СБУ, Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"11 декабря 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом МКИП от 21 декабря № 2415 российский актер был включен в перечень", – говорится на сайте ведомства.

Там же добавили, что эта процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена.

"Черный список" Минкульта появился в 2015 году. На данный момент в нем – 157 человек, среди которых актеры Леонид Ярмольник, Дмитрий Харатьян, Алиса Фрейндлих, певица Юлия Чичерина, открыто поддерживающая боевиков на Донбассе, Олег Газманов, Александр Розенбаум и многие другие. По закону, трансляция фильмов и программ с участием тех, кто находится в списке, на территории Украины запрещена.

Алексей Гуськов — народный артист России, известен по ролям в фильмах "Тот, кто гасит свет", "Волкодав", "Союз спасения" и др. Он неоднократно критиковал украинские власти и был в числе тех, кто в в 2014 году поставил подпись под письмом, адресованным Владимиру Путину, тем самым поддержав аннексию Крыма. В 2018 году стал доверенным лицом Путина на выборах.

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