Ведущей новостей российского ТВ на три года запретили въезд в Украину (видео)

Женщина ранее незаконно посещала оккупированный Крым.

Ведущей новостей российского телеканала "РБК" запретили три года приезжать в Украину из-за посещения оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.

Отмечается, что 29 ноября в Одесской области пограничники остановили гражданку Молдовы. Она ехала в автобусе в Украину и планировала транзитом проехать в Россию. Украинскую границу она пересекала в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

Во время паспортного контроля выяснилось, что женщина ранее незаконно посещала оккупированный Крым.

Как удалось установить, 39-летняя женщина работает ведущей новостей на российском телеканале "РБК", а до этого – трудилась на других каналах.

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Летом 2018 года она, нарушив порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, посещала украинский полуостров. В Крым она приехала с территории РФ. За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Сейчас она возвращена в обратном направлении.

По данным источника УП, это Светлана Чебан. В своем Instagram она имеет доказательства посещения Крыма в 2018 году.

Отметим, ранее оператора телеканала "Russia Today" не пустили в Украину и запретили въезд на три года из-за незаконного посещения Крыма.