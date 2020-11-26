Оператору Russia Today на три года запретили въезд в Украину

Сотрудник телеканала хотел попасть транзитом в Россию из Молдовы. В период оккупации Крыма оператор прилетел туда из России, чтобы провести видеосъемку.

Оператора телеканала "Russia Today" не пустили в Украину и запретили въезд на три года из-за незаконного посещения Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Иностранец 1971 года следовал в нашу страну автомобилем. Для пересечения границы он выбрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию", – сказано в сообщении.

Однако во время паспортного контроля на россиянина "среагировала" база данных. У пограничников уже была предварительная информация о незаконном посещении оккупированного Крыма.

Сотрудники Подольского пограничного отряда установили, что в период оккупации оператор прилетел туда из России для съемок для телеканала.

"Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину", – сообщили пограничники.

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Напомним, недавно пограничники в Луганской области задержали россиянина, который попросил убежища в Украине. А ранее россиянин с двумя азербайджанцами пытались попасть в Украину за взятку.