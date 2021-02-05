СБУ вскрыла агентурную сеть РФ, в которую входили бывшие украинские спецназовцы

Среди прочего агенты планировали похитить и нелегально переправить в Россию одного из бывших командующих Сил специальных операций.

Агентурная сеть Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки, сообщила пресс-служба СБУ.

[ + – ]

Граждане Украины были завербованы и выполняли задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области. В частности, они должны были способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Один из объектов нападения – украинские боевые самолеты на аэродроме "Кульбакино".

Также агенты собирали информацию о дислокации и перемещениях украинских Вооруженных сил, о кадровом составе и деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций, их взаимодействию с иностранными партнерами.

Для выполнения своих задач агенты вербовали чиновников ВСУ.

Задокументировано их намерение похитить и нелегально переместить в Россию одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это им предлагали вознаграждение в 100 тыс. долларов.

В ходе проведения обысков изъято много оружия и боеприпасов: четыре автомата, два пистолета, два ручных гранатомета, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов, около 3 кг тротила, электродетонаторы.

Изобличенным агентам предъявлены обвинения в государственной измене, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ расследуется по ст.114 УК (шпионаж).

Напомним, в Запорожской области группа лиц агитировала за возрождение СССР и планировала создать фейковые органы советской власти. Как сообщает пресс-центр СБУ, следствием предварительно установлено, что участники группы входили в одно из пророссийских радикальных движений, выступающее за "возрождение обновленных республик СССР".

СБУ заявила, что разоблачила масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ. В ведомстве считают, что администрирует Telegram-каналы "Резидент" и "Легитимный" участник одесского "Антимайдана" по заказу российской военной разведки.