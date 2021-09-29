"В 2016-м убил украинского спецназовца". В СБУ сообщили о задержании агента ФСБ (фото)

Подозреваемые в убийстве офицера ВСУ, по данным ведомства, прибыли из России в Украину для сбора информации о военнослужащих, а позже получили задание на ликвидацию спецназовца.

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины сообщено о подозрении в государственной измене агенту Федеральной службы безопасности Российской Федерации, передает в среду, 29 сентября пресс-центр СБУ.

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В ведомстве утверждают, что подозреваемый входил в состав "боевой двойки", которая в 2016 году убила в Ровенской области украинского спецназовца, и скрыто переправил из РФ оружие для совершения этого преступления.

По данным СБУ, второй участник группы был задержан в ноябре 2016 года при попытке пересечения украинской границы, суд уже признал его виновным в совершении преступления, назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Сообщается, что ФСБ для выполнения разведывательно-диверсионных задач завербовала двух граждан Украины.

[ + – ] Пистолет, изъятый при задержании

"В апреле 2016 года они прибыли из России в Украину для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудниках оборонных предприятий, а полученную информацию передавали "кураторам". Позже участники группы получили задание и убили украинского офицера военного подразделения спецназначения", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что досудебное расследование продолжается, а мероприятия по разоблачению агентов осуществлялись под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры.

Напомним, в августе в Донецкой области было завершено досудебное расследование по факту госизмены, совершенной двумя гражданами Украины. СБУ утверждает, что мужчины должны были собирать для сотрудника российских спецслужб информацию, которая является государственной тайной в сфере безопасности.

В июле контрразведка СБУ разоблачила деятельность вражеской агентурной сети ФСБ РФ в Херсонской области, в которую входили бывшие чиновники и силовики.

А в феврале СБУ вскрыла российскую агентурную сеть, в которую входили бывшие украинские спецназовцы, целью которой было похищение и нелегальная переправка в РФ одного из бывших командующих Сил специальных операций.